Байдена призвали пересмотреть после избрания политику в отношении Арцаха

Конгрессмены США призвали кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена после избрания на высший пост пересмотреть свою политику в отношении Нагорного Карабаха и приостановить военную помощь Азербайджану.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на письмо конгрессменов Адама Шиффа, Фрэнка Паллоне и Джеки Спир. Они отметили, что Армения согласилась на прекращение огня при посредничестве России, чтобы избежать массовых злодеяний против мирного армянского народа, но ценой огромных потерь, и, хотя американцы приветствуют мир, они также глубоко обеспокоены неминуемыми и долгосрочными последствиями этого трехстороннего заявления. Заявление не решает вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Конгрессмены убеждены, что будущая администрация президента США должна прекратить военную помощь Азербайджану, общая сумма которой за последние два года составила более 100 миллионов долларов. Кроме того, необходимо возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, способствующие определению будущего статуса Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это соответствовало праву на самоопределение.

Комментируя турецко-азербайджанскую военную риторику и агрессивные действия, конгрессмены также призвали к пересмотру политики США в отношении Анкары, поскольку они считают, что война, развязанная Азербайджаном при поддержке турецких и иностранных наемников, привела к массовой гуманитарной катастрофе.