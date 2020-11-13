В Измире задержано 5 лиц, связанных с террористической группировкой “Исламское государство”

Группа по борьбе с терроризмом управления полиции Измира провела операцию по задержанию пяти человек, предположительно связанных с Махмудом Озденом, членом террористической группировки “Исламское государство”, арестованным в Адане. Все подозреваемые были задержаны во время операции. Полиция продолжает поиск членов организации и раскрывает их деятельность.

31 августа был арестован член террористической организации Махмуд Озден. Он участвовал в вербовке боевиков для террористических актов и планировал похищение турецких политиков и перевоз их в Сирию.

Эрмине Минасян