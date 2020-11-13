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За год средний расчетный курс армянского драма к доллару США вырос на 3,2%

За год средний расчетный курс армянского драма к доллару США вырос на 3,2%

Средний курс армянского драма к доллару США в октябре 2020 года составил 491,7 драма, что на 3,2% выше соответствующего показателя того же месяца  2019 года (476.3 драма).

Как сообщили «Арменпресс» в Статистическом комитете Республики Армения, на потребительском и валютном рынке в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем обменный курс армянского драма по отношению к доллару США вырос на 0,5% и 1,0% соответственно (доллар США укрепился).

В октябре текущего года по сравнению с декабрем 2019 года, потребительские цены в стране снизились на 1,0%. Курс армянского драма к доллару США вырос на 2,8%. В тот же период прошлого года потребительские цены и расчетный курс армянского драма к доллару США понизились на 1,6% и 1,7%.


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