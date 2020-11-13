В результате агрессии Баку в Арцахе права на образование лишились 28 014 детей: доклад Омбудсмена

Защитник прав человека Арцаха опубликовал внеочередной доклад о нарушении прав детей вследствие агрессии Азербайджана, направленной против Республики Арцах. В отчете представлены нарушения прав детей, зарегистрированные во время войны, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха с 27 сентября по 9 ноября, в том числе и нарушения прав детей на жизнь, здоровье, семью, общественность, личное развитие и защиту.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Защитника прав человека Арцаха, с первого же дня агрессии азербайджанские вооруженные силы целенаправленно и преднамеренно наносили удары по объектам гражданского назначения, жилым зданиям, инфраструктурам, в результате чего мишенью становилось гражданское население, в том числе дети, женщины и пожилые люди. По данным Защитника прав человека, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе погибло не менее 50 мирных жителей и не менее 163 получили ранения. Погиб один ребенок, девять детей получили ранения. Вследствие угрозы жизни и здоровью дети Арцаха вместе с членами своих семей жили в подвалах жилых зданий и других гражданских объектов, вынужденно перемещались в более безопасные места в Арцахе и на территорию Республики Армения.

Азербайджан целенаправленно и преднамеренно наносил удары по строениям учебных заведений - школам, культурным центрам, детским садам и др. По предварительным данным в результате азербайджанской агрессии в Арцахе, были повреждены не менее 71 школ и 14 детских садов, не считая школ и детских садов арцахских общин, попавших под контроль вооруженных сил Азербайджана, о них нет информации. 23 978 школьников и 4 036 дошкольников лишились права на образование

В дополнение к агрессии против гражданского населения, азербайджанские социальные сети были переполнены ненавистническими высказываниями в адрес армянских детей и даже призывами к убийству армянских детей.

Обеспечивая защиту прав детей в любых ситуациях, Защитник прав человека Республики Арцах обращается ко всем международным организациям, заинтересованным в защите прав человека, особенно детей, с просьбой должным образом зафиксировать грубые нарушения прав детей в Арцахе и предпринять практические шаги по их устранению.

С содержанием отчета можно ознакомиться здесь.