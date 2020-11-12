Заявление о прекращении войны не может считаться комплексным решением конфликта: Мнацаканян

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 12 ноября провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обменялись мнениями о ситуации после совместного заявления премьер-министра Армении, президента Азербайджана и президента Российской Федерации от 10 ноября. В этой связи министр Мнацаканян подчеркнул, что вышеупомянутое заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев в Арцахе, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении и высокопоставленные представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также коснулись ключевой роли Турции в планировании, подстрекательстве и осуществлении войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, что выражалось как в непосредственном участии в боевых действиях, так и в вовлечении иностранных боевиков в зону конфликта. Глава МИД Армении четко подчеркнул исключение какой-либо роли Турции в миротворческих операциях в Арцахе, несмотря на шаги, предпринятые последней в этом направлении.

Министр Мнацаканян подчеркнул важность неотложных шагов международного сообщества для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии.

Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность судьбой армянского исторического и культурного наследия на оккупированных азербайджанцами территориях Арцаха. Министр Мнацаканян подчеркнул, что международному сообществу хорошо известно варварское отношение Азербайджана к армянскому наследию, в результате которого памятники армянского наследия были полностью уничтожены в Нахичевани, в самом Азербайджане и на территориях, оккупированных Азербайджаном во время первой Арцахской войны.

Собеседники подчеркнули необходимость обеспечения продолжения деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного международного посреднического формата. В этой связи министр Мнацаканян подчеркнул, что все вопросы, связанные с нагорно-карабахским мирным процессом, подлежат обсуждению исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и именно в этом формате должны быть полностью учтены интересы арцахских армян. В качестве приоритета министр иностранных дел подчеркнул необходимость гарантирование статуса Арцаха и безопасности арцахских армян.