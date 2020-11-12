В плане решения карабахской проблемы все еще впереди: Никол Пашинян

Подать в отставку для того, чтобы не подписать документ, направленный на прекращение карабахской войны, означало бы дезертирство. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в своем обращении к армянскому народу. По его словам, тогда уход в отставку означал бы переложение ответственности за выполнение этой адской миссии во имя спасения солдат на чужие плечи.

“Надеясь, что позже скажут, премьер-министр Пашинян был настолько патриотичным, что не подписал это унизительное письмо, а другой - слабый и предатель, он пошел на такой позорный шаг. Решения нужно было принимать в течение нескольких часов, иначе все могло бы так раскрутиться, что уже ничего не остановило бы”, - сказал Никол Пашинян.

Почему перед подписанием этого документа не было обсуждений с народом? В связи с этим Никол Пашинян отметил, что, обращаясь к людям, он должен был искренне публично представить объективную ситуацию, а значит, и врага подробно проинформировать о ситуации.

“Более того, представить подробный план блокады на несколько часов наших 25 000 солдат со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я обещал обсудить с народом варианты урегулирования карабахского вопроса, этот документ не предусматривает предметного решения вопроса, а только прекращение боевых действий. Карабахский вопрос не был разрешен, не разрешен и сейчас, и в этом плане нам еще предстоит работа”, - добавил Никол Пашинян.