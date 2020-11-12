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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут сменяться как минимум два раза в год

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут сменяться как минимум два раза в год

В Нагорном Карабахе не менее двух раз в год будет проводиться смена российских миротворцев. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, в котором уточняется ряд положений по обеспечению мира.

Указом Минобороны РФ поручается не реже двух раз в год проводить смену персонал миротворческого контингента, а также, по мере необходимости, и военной техники.

Указом устанавливается и финансирование миротворческой деятельности, обеспечения материальных расходов, связанных с обеспечением военнослужащих, включая предоставление денежных пособий, дополнительных гарантий, компенсаций, в том числе и членам их семей в соответствии с законодательством РФ.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны с 01: 00 10 ноября.


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