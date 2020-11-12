Арсен Бабаян и Арцвик Минасян подвергнуты приводу в СНБ: их передали в ССС
13:54, 12 Ноябрь, 2020
Член партии “Родина” Арсен Бабаян и член АРФД Арцвик Минасян подвергнуты приводу в Службу национальной безопасности.
Об этом «Арменпресс» сообщили в СНБ.
“Информацию подтверждаем, данные лица подвергнуты приводу. Их передали в орган, осуществляющий производство, в Специальную следственную службу”, - отметили в СНБ.
Вечером 12 ноября у Матенадарана представители парламентской и внепарламентской оппозиции планируют провести митинг, затем шествие. Этот митинг созывают 17 партий, чтобы представить свой вариант выхода из сложившейся ситуации.
Лилит Демурян
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