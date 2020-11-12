Арсен Бабаян и Арцвик Минасян подвергнуты приводу в СНБ: их передали в ССС

Член партии “Родина” Арсен Бабаян и член АРФД Арцвик Минасян подвергнуты приводу в Службу национальной безопасности.

Об этом «Арменпресс» сообщили в СНБ.

“Информацию подтверждаем, данные лица подвергнуты приводу. Их передали в орган, осуществляющий производство, в Специальную следственную службу”, - отметили в СНБ.

Вечером 12 ноября у Матенадарана представители парламентской и внепарламентской оппозиции планируют провести митинг, затем шествие. Этот митинг созывают 17 партий, чтобы представить свой вариант выхода из сложившейся ситуации.

Лилит Демурян