МО Армении опровергает слухи о появлении турецкого “Байрактара” в воздушном пространстве Еревана

Слухи о появлении турецкого “Байрактара” в воздушном пространстве Еревана не соответствуют действительности. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“МО Республики Армения обратилось к СНБ для обнаружения источника и распространителей этой ложной информации. Воздушное пространство Армении и Арцаха охраняется силами ПВО ВС Армении совместно с силами воздушно-космической обороны России, это закрытая зона для полетов, исключение составляют самолеты военной и заявленной гражданской авиации”, - отметила она.