Байден рассказал, кого назначит главой аппарата Белого дома

Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, объявил, что назначит Рона Клайна главой аппарата Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году и впоследствии боролись с кризисом в общественном здравоохранении в 2014 году", - говорится в письменном заявлении Байдена. Под кризисом 2014 года он имеет в виду эпидемию эболы в Африке.

Клайн был главой аппарата Байдена в его бытность сенатором, впоследствии занял ту же должность при Байдене - вице-президенте.

"Я рассчитываю помочь ему (Байдену - ред.) и избранному вице-президенту (Камале Харрис - ред.) собрать талантливую и разнообразную команду, которая будет работать в Белом доме. Нам предстоит иметь дело с амбициозной повесткой дня, несущей перемены, и пытаться исправить разделения в нашей стране", - заявил в свою очередь Клайн.

Байден, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп поражение не признает.