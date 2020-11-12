Должно быть сохранено право Арцаха на самоопределение: Брэд Шерман об условиях прекращения войны

Конгрессмен США Брэд Шерман обратился в Госдепартамент США, к американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ, чтобы работать с коллегами для достижения справедливого и сбалансированного долгосрочного урегулирования карабахского конфликта. как сообщает «Арменпресс», на своей странице в социальной сети Facebook конгрессмен выразил уверенность, что право Арцаха на самоопределение должно быть сохранено.

“ Условия, направленные на прекращение насилия Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, принятые при посредничестве России и Турции несправедливы. Отсутствие администрации Трампа привело к катастрофическим последствиям для народа Армении. Кто заключил это соглашение о прекращении огня? Никто иной - как Путин и Эрдоган. Это результат отсутствия руководства США. Мы не должны оставаться в стороне от этой катастрофической сделки, навязанной Армении. Мы не должны считать это окончательным урегулированием”, -, заявил Брэд Шерман.