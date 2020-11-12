Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении выступила с заявлением о предложениях парламентских и внепарламентских партий по выходу из ситуации, сложившейся в результате войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу фракции «Мой шаг» в «Facebook», в заявлении говорится:

«Преклоняясь перед памятью солдат, добровольцев и людей, участвовавших в Арцахской войне, разделяя горе семей, друзей и родственников погибших, учитывая внутриполитические события в Армении, последовавшие за прекращением войны в Арцахе.

Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении заявляет:

- Текущий анализ боевых действий показывает, что армянский народ сплоченно сражался не только против Азербайджана, но и против одной из крупнейших в мире вооруженных сил, сверхсовременного оружия, армии с неограниченными человеческими ресурсами, наемных террористов и спецназа, завербованных из разных стран.

- В ходе сорокапятидневной войны на всей линии фронта были случаи большого героизма, благодаря чему удалось предотвратить развязанное геноцидное преступление врага против армян.

- Весь общеармянский потенциал принял участие в поддержке тыла армии в боевых действиях,

- Констатируем, что военные действия происходили параллельно с основными геополитическими событиями из-за вызовов безопасности, которые привели к провалу всех международных усилий по установлению прекращения огня, включая неоднократные попытки трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

- В сложившейся исторической и политической ситуации принятие заявленных условий было единственным способом избежать полной потери Арцаха и тысяч человеческих жертв.

Фракция «Мой шаг» уверена, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. При этом фракция не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в Армении и создание опасности для фронта войны и жизни людей.

В то же время, прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что

1) они выступают за отмену российского посредничества,

2) за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения

3) за продолжение войны.

После этого заявления оппозиционные силы должны также представить предлагаемую дорожную карту для победы в возобновленной войне».