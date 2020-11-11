Мане Геворгян ответила на заявления о неосведомленности политических сил о подробностях ситуации

Пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Мане Геворгян отмечает, что все политические силы, которые заявляют, что не знали о развитиях на линии фронта, техническом оснащении вооруженных сил, вопросах кадрового обеспечения и обсуждениях политического урегулирования, как минимум, не честны с общественностью. Как сообщает Арменпресс, об этом Мане Геворгян написала на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с парламентскими оппозиционными силами в Национальном Собрании, на расширенном заседании Совета безопасности, на котором также присутствовали представители парламентской оппозиции, а также во время двух встреч с внепарламентскими политическими силами, подробно и открыто представлял ситуацию на передовой, а также дипломатические дискуссии, в частности возможные политические решения, которые также были обусловлены тем, что происходило на фронте.

Все политические силы, которые сегодня заявляют, что они не были осведомлены о событиях на линии фронта, техническом оснащении вооруженных сил, вопросах кадрового обеспечения, обсуждениях политического урегулирования, в том числе деталях переговоров при посредничестве президента России, как минимум, нечестны с общественностью.

Более того, сегодня наша страна ставят на порог гражданской напряженности ради своих узких политических и материальных интересов», - написала Геворгян.