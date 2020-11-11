Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь

Организованный 17 партиями митинг завершился перед зданием Национального Собрания

Организованный 17 партиями митинг завершился перед зданием Национального Собрания

Митинг, организованный 17 партиями на площади Свободы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, завершился перед зданием Национального Собрания.

Как сообщает Арменпресс, представитель Верховного Совета АРФД Ишхан Сагателян ранее призвал участников митинга разойтись по домам, отметив, что до 24:00 они будут ждать, пока депутаты фракции «Мой шаг», которые являются членами Совета НС, не придут и не будет созвано внеочередное заседание, а если этого не произойдет, они дадут пресс-конференцию и представят, что делать дальше.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации