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Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома

Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома

Президент Арцаха Араик Арутюнян призывает всех арцахцев вернуться в Арцах. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян сказал об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Все ваши проблемы будут решены, я призываю вас вернуться в Карабах. В течение двух дней мы решим вопрос инфраструктуры, воды, электричества, постараемся решить также вопрос с газом. Хочу заверить, что у нас есть все ресурсы, чтобы не было социальных проблем», - сказал Арутюнян.

Что касается проблем жителей населенных пунктов, находящихся под контролем Азербайджана, Арутюнян подчеркнул, что правительство Арцаха готово на первом этапе обеспечить их минимальными социальными, жилищными и бытовыми условиями в Ереване, а по возможности и в Арцахе.

Президент Арцаха также призывает воздержаться от политических бунтов.

«Не принимайте участие в этих процессах на улицах Еревана, это не подобает карабахцам. Не вмешивайтесь в политические интриги, будьте спокойны», - сказал Арутюнян.


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