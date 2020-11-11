Турция вновь потребовала демилитаризации четырех греческих островов

11 ноября Турция опубликовала два новых сообщения Navtex (навигационный телекс) о демилитаризации четырех греческих островов в Эгейском море: Хиос, Самофракия, Самос и Лемнос. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на информационное агентство “TRT Haber”, турецкая сторона призывает к демилитаризации вышеупомянутых островов, ссылаясь на “нарушение” Грецией положений Лозаннского договора. Упоминается, что в 1923 г. по условиям Лозаннского договора четырем греческим островам был предоставлен гражданский статус.

Как сообщает Арменпресс, Турецкий центр навигации, гидрографии и океанографии опубликовал уведомление Navtex о том, что с 21:00 11 ноября по 20:59 23 ноября исследовательские суда “Oruç Reis”, “Ataman” и “Cengizhan” в оспариваемых водах Восточного Средиземноморья будут проводить геологические работы.

21 октября также Турция опубликовала Navtex уведомление, разрешающее ей до 27 октября проводить геологические исследования на исследовательском судне “Oruç Reis” в оспариваемых с Грецией водах Восточного Средиземноморья.

Эмма Ардарян