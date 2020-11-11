Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

анкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.

ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.