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Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовным катером

анкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовным катером в 15 морских милях от города Караташ провинции Адана на юге Турции, пять рыбаков пока не удается найти, сообщает телеканал Haber Turk в среду.

ЧП произошло ночью. Рыбаки с других катеров обнаружили катер Polatbey перевернутым. По их утверждениям, катер перевернулся после столкновения с судном под греческим флагом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спасатели ведут поиск пяти человек с рыболовного катера.

 


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