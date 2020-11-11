Гагик Царукяна отвезли в СНБ: Ивета Тоноян

Руководителя партии “Процветающая Армения” Гагик Царукяна отвезли в Службу национальной безопасности. Как сообщает «Арменпресс», об этом на площади Свободы, на месте проведения митинга 11 ноября, организованного 17 партиями, заявила член фракции “Процветающая Армения” Национального собрания Ивета Тоноян.

“Г-на Царукяна отвезли в Службу национальной безопасности. Мы не знаем, в чем он обвиняется”, - сообщила Тоноян.

17 партий созвали митинг, отметив, что представят свой вариант выхода из сложившейся в результате войны ситуации. Это следующие партии: “Свобода”, “Национальная Безопасность”, “Национальная пПовестка”, “Национально-демократический союз”, “Национальное Согласие”, “Прогрессивный Центристский Альянс”, “Процветающая Армения”, “Демократическая Альтернатива”, “Еркир Цирани”, “Армянская Революционная Федерация”, “Солидарность”, “Демократический Либеральный Союз Армении”, “Республиканская Партия Армении”, “Христианско-Демократический Союз Армении”, “Родина”, “Союз Конституционного Права”.

Полиция Армении требует отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. Полиция с места сбора уже задержала группу граждан. Среди задержанных также и член Республиканской партии, бывший вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.