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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает императивом преодоление нынешней кризисной ситуации без новых потерь, избежания опасности гражданской войны и преодоления внутриполитических противоречий исключительно конституционным путем. Как сообщает Арменпресс, первый президент Армении выступил с соответствующим заявлением.

«Гражданская война, помимо величайшего подарка турецко-азербайджанскому союзу, окажется губительной и для Арцаха, и для Армении, и для всех армян.

Хочу надеяться, что заинтересованные в судьбе народа стороны, общественно-политические группы, силовые структуры, авторитетные представители интеллигенции и все силы в целом, у которых есть чувство ответственности, используют все свое влияние, чтобы избежать такой катастрофической перспективы», - говорится в заявлении.


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