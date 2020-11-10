Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает императивом преодоление нынешней кризисной ситуации без новых потерь, избежания опасности гражданской войны и преодоления внутриполитических противоречий исключительно конституционным путем. Как сообщает Арменпресс, первый президент Армении выступил с соответствующим заявлением.

«Гражданская война, помимо величайшего подарка турецко-азербайджанскому союзу, окажется губительной и для Арцаха, и для Армении, и для всех армян.

Хочу надеяться, что заинтересованные в судьбе народа стороны, общественно-политические группы, силовые структуры, авторитетные представители интеллигенции и все силы в целом, у которых есть чувство ответственности, используют все свое влияние, чтобы избежать такой катастрофической перспективы», - говорится в заявлении.