РФ надеется, что заявление по Карабаху будут выполнять все подписавшие стороны: Захарова

Москва исходит из того, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должно выполняться всеми сторонами, подписавшими его. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

"Документ имеет статус заявления. Мы исходим из того, что оно должно быть выполнено всеми сторонами, которые поставили подписи, а подписи поставлены", - сказала она.

Захарова призвала на данном этапе не рассуждать о "сценариях нереализуемости этого документа".

Вопрос присутствия миротворцев или наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта обсуждался еще месяц назад, в том числе на встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве 9-10 октября, заявила Захарова.