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В Карабах вылетел 15-й самолет с российскими миротворцами

В Карабах вылетел 15-й самолет с российскими миротворцами

Уже 15-й борт Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из России в Карабах. «Арменпресс» передает сообщение агентства “РИА Новости” от Минобороны России.

“Пятнадцатый борт Ил-76 с миротворцами уже вылетел из Ульяновска. На борту личный состав миротворческого подразделения, материальные средства и бронетехника”, - говорится в сообщении.

Ранее Россия, Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении войны. Одна из составляющих соглашения - размещение российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.


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