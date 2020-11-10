У нас есть мечта, ради которой необходимо сохранять солидарность: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в прямом эфире обратился к народу, представив основания для принятия решения о прекращении войны. Как сообщает «Арменпресс», Арутюнян напомнил, что утром 8 ноября, публикуя фото со Степанакертской площади, он упомянул, что это была одна из самых тяжелых ночей в его жизни, один из самых тяжелых рассветов. “Почему я объявил это, не раскрывая скобок, потому что 7 ноября мы полностью потеряли контроль над городом Шуши. Сегодня я хочу объявить, что это была самая тяжелая ночь моей жизни, хотя у меня были очень тяжелые дни, в 1992 - 1994 годах. Потеря многих родных, которые свои последние слова произносили в моих руках. Но я смог найти в себе силы, сосредоточиться, принять решения. Я не знаю, как история оценит вчерашнее решение, но нам пришлось его принять”, - сказал Арутюнян. Он объяснил почему. В результате 43-дневных боевых действий мы потеряли Физулинский район, Джебраильский район, Кубатлу, Зангеланский, Гадрутский районы, основную часть Мартунинского района, Аскеранский район и, самое главное, Шуши. Бои происходили на окраине Степанакерта, в 2 - 3 км. Если бы боевые действия продолжались такими темпами, мы бы потеряли весь Арцах за считанные дни, у нас было бы гораздо больше потерь, потому что, перенеся боевые действия куда-нибудь в тыл, мы имели бы необратимые последствия на передовой. Президент сказал, что он не хочет упоминать географических названий, но что было бы, если бы мы потеряли Степанакерт для солдат на передовой в Аскеранском и Мартунинском районах. По словам Арутюняна, армянской стороне удавалось защищаться от БПЛА в течение нескольких дней, но в последние два дня противник мог наносить большой урон армянской армии с помощью новых технологий и новых БПЛА. Только вчера в Мартунинском районе в течение нескольких последних часов му понесли большие потери в результате действий БПЛА.

“Почему мы не смогли? Мы все ответим, да, все мы, потому что мы знали, что наша Армия обороны имеет много нужд”, - сказал президент. И при этом, противостоять смогла только наша Армия, армии, в составе вооруженных сил, по большому счету, 8 государств. Конечно, мы не воевали против Азербайджана, конечно, в боевых действиях участвовали не только турецкие офицеры или военная техника. В них участвовали турецкие солдаты, террористы и наемники. С ними воевали армянские добровольцы, армянские воины. Я преклоняюсь перед нашими солдатами. Призывники были самыми героическими парнями в мире. Я преклоняюсь перед семьями всех погибших. Мы обязаны были спасти жизни других призывников”, - сказал Арутюнян.

Президент напомнил, что он неоднократно обращался к своим соотечественникам. В том числе в призыве в Шуши, чтобы сказать соотечественникам, что они нуждаются в них. “Мы потеряли основной контроль над Шуши с 5 ноября, а с 7 ноября полностью. Мы не хотели верить, что мы полностью теряем Родину, не хотели верить, что невозможно бороться нашими имеющимися ресурсами - и людьми и военной техникой”, - сказал он.

Президент Арцаха заверил, что они давно пытались обсудить и все приостановить за столом переговоров, но это не удалось. Я был за, потому что я не терял веры, если бы я потерял веру, я бы подумал, что продолжу борьбу ценой своей жизни, даже понимая, что мы проиграем, мы потеряем Арцах. Все впереди! В истории Арцаха, армянского народа, Армении были очень тяжелые дни, но нам удавалось принимать мудрые решения и в будущем, пойти по правильному пути, добиться успеха. И кто сказал, что это конец? Все начинается с этого. У нас будет возможность принять более трезвое решение, для этого нам понадобится солидарность, прежде всего в Армении, в Арцахе, среди армянского народа. Нашим самым большим противником были раскол и паника. Впереди национальные проблемы, наше видение еще не померкло, напротив, у нас есть мечта, у нас есть Родина нашей мечты, поэтому мы должны сохранять солидарность, избегать событий, которые не помогут армянскому народу. У нас есть возможности принимать цивилизованные решения, вести дискуссии. Все только начинается, я не хочу раскрывать скобки, мы не проиграли, все еще впереди, мы должны думать, думать и думать, оценивать, и снова принимать решения”, - сказал Араик Арутюнян.