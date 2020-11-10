Сохранять спокойствие, воздерживаться от насилия: послание Католикоса Всех Армян Гарегина II

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II армянскому народу направил послание.

Как сообщает «Арменпресс», Католикос Всех Армян в своем послании отметил, что наше поведение не должно угрожать жизни воинов, с отвагой продолжающих свою священную службу в окопах на передовой.

“События, происходящие в последние часы на нашей Родине в связи с урегулированием Арцахского конфликта, принятые решения вызывают бурю в душе каждого из нас. Перед нашим взором встают наши сыны, боровшиеся в течение последних трех десятилетий за независимость Арцаха, прославившие себя мученической смертью в последние сорок четыре дня, храбрые армяне Арцаха, каждый солдат, стоящий на передовой.

Осознанием уроков нашей многовековой истории и необходимостью сохранения национального единения призываем сохранять спокойствие и не поддаваться на неуместные проявления бурных чувств, воздерживаться от насилия и беспорядков. Нынешний кризис должен быть урегулирован совместными усилиями военно-политических сил Армении и Арцаха.

Дорогие мои, наше поведение никогда не должно угрожать жизни солдат, с храбростью продолжающих свою священную службу в окопах на передовой. В тылу должны быть крепкая солидарность и стабильность, чтобы суметь вместе найти решения, выходы во имя безопасности нашего народа.

Призываем власти Армении и Арцаха незамедлительно представить обоснованные и исчерпывающие объяснения нашему народу относительно принятых решений и их влияния на будущее нашего Отечества. Мы преклоняемся перед победным духом Защитников Отечества”, - говорится в послании Католикоса.