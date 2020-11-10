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Премьер-министр Армении находится в Армении и продолжает полноценно выполнять свои обязанности

Премьер-министр Армении находится в Армении и продолжает полноценно выполнять свои обязанности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находится в Армении. В ответ на слухи, что на фоне несогласия части общества с заявлением о прекращении войны, премьер покинул территорию страны, он сделал запись на своей странице в социальной сети Facebook.

“Я, конечно же, в Армении и полноценно продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Армении”, - как сообщает «Арменпресс», написал премьер.


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