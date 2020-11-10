Президент Армении инициирует политические консультации: объявление

Президент Республики Армения Армен Саркисян опубликовал заявление, отметив, что он с целью согласования в кратчайшие сроки решений по защите общенациональных интересов, вытекающих из нашей повестки, инициирует политические консультации.

«Арменпресс» представляет объявление, распространенное управлением по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Я из сообщений прессы узнал, что с президентами России и Азербайджана было подписано заявление о прекращении Карабахской войны. Также из прессы я узнал об условиях прекращения войны.

Со мной, как с Президентом Республики Армения, по этому документу никаких консультаций или обсуждений, к сожалению, не было, я не участвовал в каких-либо переговорах.

Урегулирование карабахского конфликта - вопрос общенационального значения и важности. Любые шаги, действия, касающиеся жизненных интересов и прав Армении, Арцаха, всего армянского народа, принятие любого решения, тем более подписание какого-либо документа должно стать предметом всеобъемлющих консультаций и обсуждений.

Подчеркиваю, что судьба Арцаха, следовательно, армянского народа может быть решена только с учетом наших общенациональных интересов и исключительно на основе общенационального консенсуса.

Учитывая глубокую озабоченность значительной части народа, обусловленную сложившейся ситуацией, с целью согласования в кратчайшие сроки решений, вытекающих из нашей повестки защиты общенациональных интересов, я немедленно инициирую политические консультации.

Как Президент Республики, в этот важнейший момент сохранения нации, формирования общенационального единства я это считаю своей важнейшей миссией. Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, при котором я смогу посчитать, что использовал все свои возможности служения Родине”.