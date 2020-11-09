Летчики сбитого Азербайджаном вертолета ВКС РФ посмертно будут представлены к госнаградам Армения

Министерство обороны Армении выражает свои глубокие соболезнования Министерству обороны РФ в связи с гибелью пилотов сбитого на территории Армении вертолета. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-службе МО Армении.

“Министерство обороны Армении выражает свои глубокие соболезнования Министерству обороны РФ в связи с гибелью пилотов сбитого сегодня на территории Армении вертолета 102-й военной базы и выражает свою поддержку их родным и близким.

Российские летчики погибли при исполнении союзнических обязанностей по обеспечению безопасности Республики Армения, поэтому с согласия Министерства обороны РФ они посмертно будут представлены к государственным наградам Республики Армения”.