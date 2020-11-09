Атака ВС Азербайджана в направлении участка Кармир шука остановлена: уничтожено 3 БПЛА

Атака ВС Азербайджана в направлении участка Кармир шука остановлена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Атака врага в направлении участка Кармир шука, предпринятая в 14:20, остановлена. Бои на восточном направлении продолжаются, в районе с 12:10 до 14:50 подразделения Армии обороны уничтожили три вражеских беспилотника», - отметила Степаняна.