Атака ВС Азербайджана в направлении участка Кармир шука остановлена: уничтожено 3 БПЛА
17:00, 9 Ноябрь, 2020
Атака ВС Азербайджана в направлении участка Кармир шука остановлена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Атака врага в направлении участка Кармир шука, предпринятая в 14:20, остановлена. Бои на восточном направлении продолжаются, в районе с 12:10 до 14:50 подразделения Армии обороны уничтожили три вражеских беспилотника», - отметила Степаняна.
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