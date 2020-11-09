Армяне Украины активизируют содействие, оказываемое Армении

В Киев был проведен ряд мероприятий в поддержку Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net.

СМИ сообщают, что 8 ноября предстоятель Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян в часовне Святых мучеников Киева вознес Молитву мира. После литургии армянская молодежь организовала благотворительную ярмарку, на которой все желающие могли приобрести товары с национальной символикой, одежду с иллюстрациями армянских дизайнеров, армянские сладости и др.

По словам организаторов, вся выручка от продажи будет передана на благотворительность в помощь пострадавшим от войны в Арцахе.

В мероприятии приняли участие президент Союза армян Украины Вилен Шатворян, 1резвычайный и полномочный Посол Армении в Украине Тигран Сейранян, президент армянской общины Киева Норик Геворгян, учителя воскресных школ и другие представители общины.

“Все желающие узнать о деятельности Союза армян Украины могут прийти к нам в офис, чтобы получить точную информацию о гуманитарной помощи, которая регулярно отправляется в Армению и Арцах. Теперь каждый должен сделать все возможное, чтобы защитить нашу историческую родину”, - сказал Вилен Шатворян, президент Союза армян Украины.

В интервью украинским телеканалам посол Армении в Украине Тигран Сейранян отметил, что история помнит многих захватчиков, гораздо более известных, чем Алиев, которые громко заявляли о своем успехе, но все знают, чем это закончилось. “Мы можем с уверенностью заявить, что азербайджанские вооруженные силы, наемные террористы с Ближнего Востока вместе с турецкими военными не контролируют Шуши благодаря мужеству Армии обороны Арцаха, армянских резервистов и ополченцев.

Ранее сообщалось, что в армянских церквях Украины регулярно служатся литургии во имя мира в Арцахе.

Напомним, с первых же дней войны в Киеве и в Ереване действовал оперативный штаб Союза армян Украины, оказывая помощь всем соотечественникам. В составе рабочей группы глава Союза армян Украины Вилен Шатворян, предстоятель Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, а также волонтеры из Армении.

На данный момент в Армению уже доставлено несколько сотен тонн гуманитарных грузов.