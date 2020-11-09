В начальных классах планируется внедрение предмета, связанного с ИТ

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении обсуждает вопрос внедрения в школах начиная со 2-го класса предмета “Компьютерная наука и цифровая грамотность”. Как передает «Арменпресс», об этом на обсуждении проекта Закона Республики Армения “О государственном бюджете” заявила замминистра НОКС Жанна Андреасян.

По словам замминистра, существенно расширится технологическое образование. “Обсуждается вопрос об изменении объема предмета “Информатика” со второго класса. Стоит вопрос внедрения предмета под названием “Компьютерная наука и цифровая грамотность”, который должен позволить с более раннего возраста достичь тех результатов, которые мы хотим видеть при окончании школы”, - сказала Андреасян.

По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты изменений.

Анна Григорян