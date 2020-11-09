В Армении зарегистрировано 343 случая повторного заражения Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“В республике зарегистрировано 343 случая повторного заражения”, - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что эти лица просто не были полноценно вылечены, министр это посчитал маловероятным, так как у этих лиц были положительные тесты, после лечения был отрицательный результат, а через месяц вновь положительный.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 1 042 новых случая Covid-19 по данным 2 358 тестов. В общей сложности в Армении было подтверждено 107 466 случаев Covid-19.

Анна Григорян