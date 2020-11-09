В Нидерландах “Армениа фондс” собрал 412 387 евро: сумма будет направлена в Арцах

В рамках совместной кампании по сбору средств в Нидерландах и Бельгии, которая состоялась 8 ноября, было собрано 412 387 евро. Акция по сбору средств прошла под девизом “Все вместе поможем Родине и поможем себе”. Как передает «Арменпресс», “Армениа фондс” сообщает, что еще до эфира молодые волонтеры “Армениа фондс” - нидерландского филиала Всеармянского фонда “Айастан”, при помощи телефонных звонков, благодаря содействию предпринимателей Нидерландов и Бельгии собрали 208 800 евро. После онлайн-сбора средств, продолжительностью в три с половиной часа, “Армениа фондс” Нидерландов собрала в общей сложности 412,387 евро.

В рамках мероприятия свои видеообращения направили чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Нидерландах и в Бельгии и представители церковных структур. В мероприятии участие приняли голландские политические деятели, армянские организации Нидерландов и Бельгии, армянские школы, музыканты и артисты.

Представительство Всеармянского фонда “Айастан” в Нидерландах выражает благодарность всем благотворителям - и частным лицам, и предпринимателям.