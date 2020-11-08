В настоящий бои продолжаются, ситуацию можно оценить положительно: Арцрун Ованнисян

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся 8 ноября пресс-конференции Ованнисян отметил, что вчера ночью и сегодня в течение всего дня продолжались бои на разных направлениях фронта.

«Бои были довольно интенсивными. Сначала на севере азербайджанские войска, в основном небольшие тактические группы, пытались атаковать наши позиции в сопровождении артиллерийского огня, но, неся потери, были отброшены. После некоторых успехов врага в направлении Мартуни нашим войскам удалось остановить противника, отбросить его на исходные позиции, враг понес значительные потери. В городе Шуши, на прилегающих территориях, на дорогах, ведущих в Шуши, в течение всего дня шли ожесточенные бои», - сказал представитель Минобороны.

По его словам, в настоящее время ведутся бои, хотя их интенсивность значительно снизилась.

Ованнисян подчеркнул, что в направлении Бердзора вражеские силы несколько раз пытались прорваться и выйти к Бердзору, вероятно, пытаясь помочь своим частям, сражавшимся в Шуши, но, понеся значительные потери, были отброшены и ударились в бегство.

«В настоящее время ведутся бои, общую ситуацию можно оценить достаточно положительно, нашим войскам удается не допустить развития успехов вражеских сил на каком-либо направлении, но бои продолжаются. Уже три-четыре дня, , фактически, битва за Шуши продолжается и по ночам», - сказал представитель Минобороны Армении.