Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян посвятил свой первый хет-трик в составе «Ромы» армянскому народу.

«За мой народ, за мою “Рому”», - как сообщает Арменпресс, написал Мхитарян на своих страницах в социальных сетях.

В 7-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» провела выездную встречу с «Дженоа». Армянский полузащитник воспользовался возможностью на дополнительной минуте первого тайма, головой отправив мяч в ворота соперника.

«Дженоа»сравнял счет в начале второго тайма. Однако на 66-й минуте тот же Мхитарян снова забил «Дженоа», став автором дубля. Не удовлетворившись достигнутым, Мхитарян на 85-й минуте сделал хет-трик. «Дженоа» - «Рома» - 1: 3.