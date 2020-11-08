Думаю, завтра завершится битва за Шуши:Арцрун Ованнисян - ДОПОЛНЯЕТСЯ

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян полагает, что битва за Шуши, которая продолжается последние несколько дней, может закончиться завтра. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян сказал в прямом эфире Первого канала.

«Бои идут в Шуши и его окрестностях. Наша армия всеми своими войсками настойчиво и грамотно сражалась. Можно сказать, что исход отдельного боя за Шуши, который продолжается последние 3-4 дня, на мой взгляд, будет известен завтра. Я не хочу давать преждевременных оценок. Думаю, что битва за Шуши закончится завтра», - сказал Ованнисян.