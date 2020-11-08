Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры. Как сообщает Арменпресс, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, обсуждалась тема Нагорного Карабаха", - отметил собеседник агентства.

Между тем ранее в субботу телефонные переговоры также провели президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.