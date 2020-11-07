Некоторые СМИ заявили о победе Байдена на выборах в США

Кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчётов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков.

Прогноз обновлён на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчёт голосов не завершён в Пенсильвании и ряде других штатов.