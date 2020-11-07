Военные преступления Баку направлены на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением о продолжающихся военных преступлениях Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Республики Арцах говорится:

“Несмотря на достигнутые 30 октября в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ дополнительные договорённости о том, что стороны не будут преднамеренно обстреливать гражданские объекты, азербайджанские вооруженные силы продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам Республики Арцах. В ночь с 5 на 6 ноября и в течение всего дня 6 ноября особенно интенсивному обстрелу подверглись, в частности, столица Арцаха - Степанакерт и культурный центр республики Шуши. Одна из ракет, выпущенных азербайджанской стороной по столице, упала на жилой дом, в результате чего погибли три мирных жителя.

С самого первого дня вооруженного нападения на Республику Арцах, с 27 сентября, азербайджанская сторона подвергает обстрелу населенные пункты Республики Арцах из дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч».

Применение подобного типа вооружения против населенных пунктов Республики Арцах свидетельствует о преднамеренности действий азербайджанской стороны, направленных на причинение чрезмерных потерь среди гражданских лиц и максимального ущерба гражданским объектам в Республике Арцах, что является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Несмотря на множество попыток стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ установить перемирие, продолжение азербайджанской стороной боевых действий, сопровождающихся всеми возможными военными преступлениями, свидетельствует о намерении бакинских властей лишить Арцах его гражданского населения. На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления.

Военная агрессия против Республики Арцах является составной частью плана по истреблению гражданского населения Арцаха, который Азербайджан пытается осуществить последние 30 лет. Преднамеренные акты насилия, военные преступления против мирного населения и военнослужащих Арцаха имели место и во время вооруженной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, и в апреле 2016 года. В относительно мирный период Азербайджан использует весь свой политический арсенал в целях препятствования народу Арцаха осуществлять свои основные права.

В условиях широкомасштабных и систематических нарушений прав целых народов, угрозы их истребления, международное сообщество создало и развило практику по пресечению преступлений против человечности путем международного признания права этих народов на независимость ради спасения. Международное признание независимости Республики Арцах является именно таким и актуальным шагом, которым международное сообщество положит конец преступной политике Азербайджана”.