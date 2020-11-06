Глава МИД Арцаха встретился с членом Конгресса депутатов Испании Джоном Иньярриту

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 5 ноября встретился с членом Конгресса депутатов Испании (избранным от Страны Басков) Джоном Иньярриту.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, министр приветствовал испанского депутата и выразил ему признательность за политическую поддержку, оказываемую Арцаху с первых дней развязанной Азербайджаном и Турцией военной агрессии против Республики Арцах.

Масис Маилян высоко оценил дружественные отношения, сложившиеся со Страной Басков, прочной основой которых стали принятие в 2014 году региональным парламентом резолюции в поддержку права народа Арцаха на самоопределение, а также установление децентрализованного сотрудничества между столицей Степанакертом и Доностией.

Джон Иньярриту, в свою очередь, отметил, что цель визита в Арцах – в очередной раз выразить свою поддержку и солидарность Арцаху и его народу, а также лично ознакомиться с ситуацией в республике и последствиями развязанной против нее агрессии. По просьбе члена Конгресса депутатов Испании Масис Маилян представил обстановку, сложившуюся в результате вооруженной агрессии против Республики Арцах. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сегодня Арцах, по сути, борется не только против Азербайджана и Турции, но и против международного терроризма. Отметив, что в нынешних условиях международное сообщество должно предпринять решительные шаги для прекращения боевых действий против Арцаха, министр обратил внимание на то, что наиболее эффективным путем для достижения этой цели является международное признание независимости Республики Арцах. Масис Маилян добавил, что Арцах также нуждается в привлечении специализированных международных гуманитарных организаций для преодоления сложной гуманитарной ситуации, возникшей в республике в результате войны.

Джон Иньяарриту заверил, что продолжит свою последовательную деятельность по информированию законодательного органа Испании и Европарламента о военных преступлениях, совершаемых Азербайджаном, Турцией и международными террористами против Арцаха. Он добавил, что приложит все усилия, чтобы его страна оказывала поддержку народу Арцаха.