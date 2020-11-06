Ассамблея региона Корсика приняла резолюцию о признании Республики Арцах

Ассамблея региона Корсика Франции приняла резолюцию о признании Республики Арцах. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Ассамблеи Корсики.

В резолюции говорится, что, учитывая развязанную 27 сентября Азербайджаном против Арцаха войну, учитывая, что Арцах является колыбелью армянской цивилизации, учитывая, что ни Азербайджан, ни Турция не признают Геноцид армян, констатируя, что поддерживаемые Турцией нападения Азербайджана нарушают международные и гуманитарные права, в том числе Женевскую конвенцию, Ассамблея Корсики считает, что признание Республики Арцах может способствовать мирному урегулированию конфликта.

«Ассамблея Корсики осуждает поддерживаемую Турцией агрессию Азербайджана против народа Арцаха, поддерживает армянский народ в борьбе за мир и свободу, призывает все государства ООН и Европейский союз признать Республику Арцах, призывает все государства ООН и Европейский союз к активному участию в урегулировании конфликта и поисках мира», - говорится в резолюции.