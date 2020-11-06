Хоакин Капаррос обнародовал расширенный список игроков сборной Армении

В ноябре национальная сборная Армении проведет два матча. 15 ноября в 21:00 (ереванское время) на стадионе «Динамо» в Тбилиси состоится поединок 5-го тура второй группы лиги «С» Лиги Наций УЕФА Грузия – Армения, а 18 ноября в 21:00 в рамках 6-го тура Лиги Наций УЕФА пройдет встреча Армения - Северная Македония.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении приступит к подготовке к предстоящим матчам 10 ноября. Сборы пройдут в Техническом центре ФФА/ Академии футбола.

Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос для подготовки к двум предстоящим играм пригласил 27 футболистов. Впервые в сборную вызваны полузащитник «Урарту» Акоп Акопян и защитник «Пюника» Роберт Акопян. После длительного перерыва под знамена сборной призван полузащитник «Арарата» Агван Папикян. Впервые в этом году к команде присоединится также Саркис Адамян.

Вратари:

Давид Юрченко - Шахтер (Караганда, Казахстан)

Анатолий Айвазов - «Урарту»

Арсен Бегларян - «Урарту»

Защитники:

Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)

Вараздат Ароян - «Тамбов» (Россия)

Андре Чалишир - Гётеборг (Швеция)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Сероб Григорян - «Пюник»

Роберт Акопян – «Пюник»

Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»

Андраник Восканян - «Ван»

Полузащитники:

Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)

Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)

Георг Казарян - АЕЛ (Лимассол, Кипр)

Аршак Корян – «Химки» (Россия)

Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)

Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»

Акоп Акопян - «Урарту»

Соломон Удо - «Арарат»

Карен Мурадян - «Арарат»

Агван Папикян - «Арарат»

Нападающие:

Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)

Саркис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия).

Хорен Байрамян не присоединится к сборной из-за травмы, а Норберто Бриаско-Балекян не примкнет к команде, так как после возвращения в Аргентину ему придется находиться в двухнедельном карантине.

Добавим, что после тестов на коронавирус, в зависимости от ответов, возможны изменения в списке приглашенных футболистов.