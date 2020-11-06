Хоакин Капаррос обнародовал расширенный список игроков сборной Армении
В ноябре национальная сборная Армении проведет два матча. 15 ноября в 21:00 (ереванское время) на стадионе «Динамо» в Тбилиси состоится поединок 5-го тура второй группы лиги «С» Лиги Наций УЕФА Грузия – Армения, а 18 ноября в 21:00 в рамках 6-го тура Лиги Наций УЕФА пройдет встреча Армения - Северная Македония.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении приступит к подготовке к предстоящим матчам 10 ноября. Сборы пройдут в Техническом центре ФФА/ Академии футбола.
Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос для подготовки к двум предстоящим играм пригласил 27 футболистов. Впервые в сборную вызваны полузащитник «Урарту» Акоп Акопян и защитник «Пюника» Роберт Акопян. После длительного перерыва под знамена сборной призван полузащитник «Арарата» Агван Папикян. Впервые в этом году к команде присоединится также Саркис Адамян.
Вратари:
Давид Юрченко - Шахтер (Караганда, Казахстан)
Анатолий Айвазов - «Урарту»
Арсен Бегларян - «Урарту»
Защитники:
Оганес Амбарцумян - «Анортосис» (Кипр)
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Арман Оганесян - «Тобол» (Казахстан)
Вараздат Ароян - «Тамбов» (Россия)
Андре Чалишир - Гётеборг (Швеция)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Сероб Григорян - «Пюник»
Роберт Акопян – «Пюник»
Айк Ишханян - «Гандзасар-Капан»
Андраник Восканян - «Ван»
Полузащитники:
Эдгар Бабаян - «Хобро» (Дания)
Генрих Мхитарян - «Рома» (Италия)
Георг Казарян - АЕЛ (Лимассол, Кипр)
Аршак Корян – «Химки» (Россия)
Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)
Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Ангуло Вбеймар – «Гандзасар-Капан»
Акоп Акопян - «Урарту»
Соломон Удо - «Арарат»
Карен Мурадян - «Арарат»
Агван Папикян - «Арарат»
Нападающие:
Александр Карапетян - «Тамбов» (Россия)
Саркис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия).
Хорен Байрамян не присоединится к сборной из-за травмы, а Норберто Бриаско-Балекян не примкнет к команде, так как после возвращения в Аргентину ему придется находиться в двухнедельном карантине.
Добавим, что после тестов на коронавирус, в зависимости от ответов, возможны изменения в списке приглашенных футболистов.
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