ВС Азербайджана убивают мирных жителей в подконтрольных им мирных населенных пунктах

Прямое давление и введения санкций против Турции и Азербайджана за военные преступления против Арцаха не в интересах многих стран. Об этом в беседе с Арменпресс заявил защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, подчеркнув, что это кризис международного гуманитарного права.

«Вообще и в других частях мира серьезно нарушаются нормы международного гуманитарного права и всегда не хватало практических шагов по защите международного и гуманитарного права. Для обеспечения этих практических шагов необходимы политические, геополитические интересы, чтобы крупные государства и международные организации могли действовать эффективно», - сказал Бегларян.

На вопрос, какое значение в данном случае имеет Женевская и другие гуманитарные конвенции, которые приняты международным сообществом, но на самом деле остаются теоретическими положениями, Бегларян ответил, что у него такой же вопрос к международному сообществу.

«Мое требование к международному сообществу заключается в том, чтобы последние посредством практических шагов принудили Азербайджан и Турцию соблюдать нормы международного гуманитарного права. Разумеется, нужно также обязать прекратить боевые действия, поскольку это также противоречит известным принципам международного права.

В любом случае, если обобщить, то как бы ни сочувствовали представители международного сообщества нашей трагедии и совершаемым преступлениям, мы не видим серьезных или практических шагов с их стороны.

Поэтому мы и пришли к выводу, что мы должны в максимальной степени полагаться на собственные силы, собственную военную храбрость, свои возможности обеспечить мир», - сказал Бегларян.

По словам защитника прав человека Арцаха, число погибших среди гражданского населения продолжает расти.

У омбудсмена также есть информация об убийствах мирных жителей на контролируемых противником территориях.

«5 ноября Азербайджан продолжал наносить удары по жилым районам, в том числе Степанакерта, в результате чего в городе погибли три мирных жителя. В частности, азербайджанской ракетой была убита одна семья - бабушка и двое внуков. Это очередное преступление, совершенное азербайджанскими вооруженными силами, поскольку очевидно, что они преднамеренно наносят удары по жилым районам, которые находятся довольно далеко от каких-либо военных объектов.

И этот почерк продолжается 40 дней во многих населенных пунктах, и уже количество жертв составляет не менее 49, раненых - не менее 157, не считая того, что 17 тысяч гражданских построек были полностью разрушены или серьезно повреждены.

Это довольно скромные цифры, в том числе по потерям. У нас есть другая информация, которую мы все еще проверяем. У нас также есть данные о жертвах среди гражданского населения, особенно в населенных пунктах, которые перешли под контроль Азербайджана», - сказал Бегларян.

По мнению защитника прав человека Арцаха, в отношении всех этих преступлений, в том числе ряда других преступлений, включая антигуманное обращение, нападения на журналистов и объекты, находящиеся под особой защитой, международное сообщество продолжает политику слепоты и молчания, в результате чего преступления получают более широкий размах и Азербайджан не колеблется при совершении преступлений во время боевых действий.

Ван Новиков