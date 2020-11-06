Бои в окрестностях города Шуши продолжаются. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В ночь на 6 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях фронта.

Подразделения Армии обороны вели эффективные оборонительные бои, заставляя врага нести многочисленные потери в военной технике и живой силе на восточном, южном и юго-восточном участках.

В направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп. Противник понес серьезные потери и на юго-западном направлении – в Бердзоре.

В течение всего дня противник наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам и гражданским инфраструктурам Арцаха. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Наступательные действия вражеских сил продолжаются на всех направлениях фронта.

Армейские подразделения полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку и предпринимают шаги по дальнейшему обнаружению и уничтожению вражеских сил.