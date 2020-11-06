Гуманитарная помощь арцахцам от ассирийцев Швеции уже в пути

Усилиями ассирийцев Швеции в Армению была отправлена новая партия гуманитарной помощи для оказания содействия семьям Арцаха. В беседе с «Арменпресс» представитель ассирийской общины в Армении, эксперт по геноциду Анаит Хосроева отметила, что ассирийская организация ADFA (Assyrian/Syriac/Chaldean), действующая в Швеции, в эти дни проводит активные работы. Уже отправлены 22 тонны гуманитарной помощи. В основном это зимняя одежда для арцахских семей.

“Сегодня ассирийцы Армении и разных стран мира поддерживают армянский народ. Это уже не первая инициатива ADFA. До этого 1 500 арцахским семьям, вынужденно переехавшим в Армению, были отправлены основные продукты питания”, - сказала Анаит Хосроева. В ближайшее время ожидаются медицинские материалы и оборудование из Германии. Они будут отправлены следующими партиями.

Анаит Хосроева отметила, что деятельность ассирийцев по оказанию содействия армянскому народу будет продолжена. В США также планируется сбор средств.