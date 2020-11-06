Путин с постоянными членами Совбеза РФ обсудил ситуацию вокруг карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы по борьбе с эпидемией COVID-19 в регионах РФ.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об оперативном совещании 6 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Был продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха и усилиям по урегулированию”, - заявил Песков.

По словам Пескова, обсуждались также вопросы по борьбе с эпидемией COVID-19 в регионах РФ и другие текущие социально-экономические вопросы страны.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента РФ по экологическим и транспортным вопросам Сергей Иванов.