Городской совет Сан-Себастьяна Страны Басков призывает Азербайджан прекратить военную агрессию

Городской совет города Сан-Себастьян Страны Басков принял заявление, в котором выражает свою солидарность Республике Арцах и армянскому народу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Испании.

“Городской совет призывает Азербайджан прекратить военную агрессию и подтверждает, что урегулирование конфликта должно быть путем переговоров с прямым участием представителей Арцаха в этом процессе и на основе свободного волеизъявления его граждан”, - говорится в заявлении.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты. В эти дни представители армянской общины в разных странах мира проводят различные акции с призывом осудить агрессию Азербайджана, направленную против Арцаха, и признать независимость Арцаха. Ряд городов Италии и Франции уже приняли резолюции о признании независимости Арцаха.