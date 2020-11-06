На заседании СНГ Армения обвинила Азербайджан в совершении военных преступлений в НКР

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств СНГ обвинил Азербайджан в военных преступлениях, совершаемых им в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

“В данный момент все еще продолжается агрессия против Нагорного Карабаха, причем агрессия осуществляется при непосредственной военно-политической поддержке Турции и привлечении террористов из Сирии и Ливии. Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок, такие как пытки, расстрелы и обезглавливание военнопленных, посягательства на тела погибших. На совести руководства Азербайджана - ряд военных преступлений”, - заявил Мгер Григорян.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.