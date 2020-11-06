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Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили еще один азербайджанский БПЛА

Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили еще один азербайджанский БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Арцаха 6 ноября около 11:30 на юго-восточном направлении сбили еще БПЛА противника.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По состоянию на 5 ноября в результате широкомасштабной агрессии и военных действий, направленных против Арцаха, потери Азербайджана в живой силе - 7 290. Враг потерял 257 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, 6 тяжелых огнеметных систем “ТОС”.


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