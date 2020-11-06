Россия получает данные о боевиках в зоне конфликта, сотрудничая со спецслужбами Ближнего Востока

Служба внешней разведки России получила достоверную информацию о причастности боевиков из Сирии к нагорно-карабахскому конфликту, в том числе и от спецслужб ближневосточных стран-партнеров. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “РИА-Новости”, об этом заявил директор ФСБ Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, в ФСБ “есть точная информация о присутствии террористов в зоне боевых действий, в том числе с Ближнего Востока и, прежде всего, из Сирии. Мы получаем эти данные из ряда стран, из разных источников, от наших различных партнеров, партнерских служб на Ближнем и Среднем Востоке”, - сказал Нарышкин.