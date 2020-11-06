Трюдо и Макрон коснулись вопроса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором главы двух стран затронули нагорно-карабахский конфликт и подчеркнули важность диалога и дипломатических решений на пути к мирному урегулированию конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады.

“Премьер-министр и президент обменялись мнениями по глобальным вопросам, таким как нынешняя напряженность в регионе Восточного Средиземноморья, необходимость диалога и дипломатии в поисках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Оба лидера подчеркнули свою приверженность совместной работе и продвижению общих приоритетов, таких как защита международного мира и безопасности и борьба с изменением климата в международных организациях НАТО, G7 и G20” - говорится в сообщении.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.