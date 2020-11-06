Пресечены многократные попытки атак азербайджанских вражеских сил на Шуши: АО Арцаха

В ночь с 5 на 6 ноября боевые действия продолжились на всех основных направлениях линии фронта. Как передает «Арменпресс», Армия обороны сообщила, что подразделения АО на восточном, южном и юго-западном направлениях ведут эффективные оборонительные бои, нанося противнику тяжелые потери и в живой силе и в военной технике.

“Пресечены все попытки противника атаковать Шуши. Противник понес большие потери в юго-западной части Бердзора. В течение дня Азербайджан обстреливал ракетами мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры Арцаха. Среди мирного населения есть жертвы”, - говорится в сообщении АО.

Отмечается, что наступательные действия противника продолжаются на всех направлениях линии фронта. Подразделения армии полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по дальнейшему обнаружению сил противника и их уничтожению.